В Японии смогли вырастить стволовые клетки в обычном клее

10 июня 2019 16:51 (UTC+04:00)

Группа японских ученых из Токийского университета и Института естественных наук "Рикэн" обнаружила, что обычный клей может быть использован в качестве среды для выращивания стволовых клеток. Как сообщает газета Asahi Shimbun, дешевый заменитель позволит существенно снизить стоимость этой процедуры, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Во время исследования японские биологи пытались создать условия для культивирования гемоцитобластов - типа стволовых клеток, из которых образуются лейкоциты и эритроциты. Для их выращивания используется специальная жидкость, цена которой составляет несколько сотен долларов за 500 мл раствора. Дороговизна процесса сказывается на стоимости гемоцитобластов, из-за чего многим пациентам приходится искать бюджетную альтернативу, такую как пересадка костного мозга.

В ходе экспериментов ученые поместили стволовые клетки в соединение на основе поливинилового спирта (ПВС). Клетки продемонстрировали 100-кратное увеличение своей популяции. Затем биологи повторили процедуру, применив обычный клей, купленный в магазине канцтоваров. Результат вновь оказался успешным.

"Я ощутил настоящее прозрение, как и любой ученый на моем месте", - рассказал соавтор исследования Юкио Накамура. По его словам, он был "настолько поражен, что не мог поверить собственному открытию". Теперь исследователи проверят, подходит ли клей для выращивания стволовых клеток в крупных масштабах. Очередной успех обещает повысить доступность лечения, а также снизить потребность в донорах костного мозга. "Наше открытие может внести огромный вклад в развитие регенеративной медицины", - резюмирует Накамура.

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