Falcon Heavy отправит на орбиту космический зонд на "чистом топливе"

Уникальные атомные часы, зонд на “чистом топливе” и десятки других новейших наработок НАСА и ВС США отправятся в испытательный полет на сверхмощной ракете Falcon Heavy в конце июня, сообщили их разработчики на брифинге НАСА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт новейшей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy планируется на 24 июня. Основным заказчиком старта выступает министерство обороны США, по контракту с ним ракета отправит на орбиту 24 аппарата в рамках объединенной миссии STP-2 (Space Test Program – 2). Для SpaceX это станет первым полетом Falcon Heavy для минобороны США, при этом на борту РН будут находиться разработки не только военных, но и гражданских ведомств США.

Как сообщили в НАСА в понедельник, на борту ракеты-носителя в тестовый полет отправится сразу несколько экспериментальных наработок. Одной из самых интересных из них станут атомные часы (Deep Space Atomic Clock project, DSAC), которые в будущем при миссиях в далекий космос могут использоваться для обеспечения навигации космических аппаратов.

“Это первые космические ионные атомные часы, и это также инструмент, который кардинально изменит то, как мы осуществляем навигацию в далеком космосе”, - рассказала на брифинге заместитель ведущего научного сотрудника миссии Джилл Сойберт. По словам создателей, одно из главных достоинств аппарата заключается в его точности: “они допускают ошибку в секунду лишь один раз за 9 миллионов лет”, примечательно, что новый инструмент в 50 раз точнее, чем используемые сегодня навигационные часы.

В НАСА сообщили, что специалисты будут наблюдать за работой часов в течение предстоящего года и надеются, что в будущем их разработка будет использоваться при полетах на Марс и дальше в космос. Первые данные о работе инструмента, ожидают разработчики, будут получены уже осенью текущего года. Как сообщили в НАСА, создание компактных атомных космических часов обошлось примерно в 80 миллионов долларов.

Помимо атомных часов на борту Falcon Heavy на орбиту отправят аппарат GPIM (Green Propellant Infusion Mission), работающий на нетоксичном топливе. Разработка исследовательской лаборатории ВВС США предлагает альтернативу гидразину, горючему веществу, используемому космическими кораблями сегодня. Ноу-хау заключается в использовании смеси из гидроксила аммонийной селитры и окислителя.

Как пояснил ведущий научный сотрудник проекта Кристофер Маклейн, новое топливо менее токсично для человека, а значит требует меньше затрат и времени при заправке аппарата. Помимо этого, новое топливо более плотное, чем гидразин, и на 50% эффективнее. "Это значит, что при меньшем объеме топлива на борту аппаратможет пролететь дальше", - сообщили разработчики, добавив, что и полезная нагрузка космического аппарата в таком случае может быть больше.

В числе других проектов, которые будут испытаны на орбите Земли после запуска Falcon Heavy – кубсаты E-TBEx, которым предстоит изучить влияние ионосферы Земли на проходящие в ней радиосигналы. Исследование, которое ведут студенты и выпускники Мичиганского университета, призвано обеспечить в будущем бесперебойную связь для военных и морских служб США.

Как сообщили в компании SpaceX в преддверии старта, он станет одним из самых сложных в истории РН Falcon: запуск аппаратов будет происходить с трех разных орбит и затянется на шесть часов. Для запуска минобороны планирует использовать уже летавшие ранее боковые ускорители Falcon Heavy.

Первый коммерческий старт и второй с момента ее создания ракеты Falcon Heavy состоялся в апреле 2019 года. Ракета осуществила запуск спутника Arabsat 6A для Саудовской Аравии.

США позиционируют Falcon Heavy как самую мощную из всех существующих в мире ракет, она в три раза мощнее Falcon 9. Каждая из трех блоков первых ступеней Falcon Heavy оснащена девятью двигателями Merlin 1D. Традиционно для своих запусков SpaceX после апрельского старта осуществила посадку двух боковых и центрального разгонных блоков.

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