Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд. По сравнению с прошлым годом компания улучшила свое положение на две позиции, поднявшись с третьего места на первое.

Лидер прошлого года - американская компания Google - оказалась на третьей строчке. Ее стоимость оценивается в $309 млрд. Корпорация Apple сохранила за собой второе место со стоимостью $309,6 млрд.

Также в пятерку лидеров вошли Microsoft ($251,2 млрд) и Visa ($177,9 млрд). Следом за ними в рейтинге идут Facebook ($158,9 млрд), китайский гигант электронной коммерции Alibaba ($131,2 млрд), телекоммуникационная компания Tencent ($130,8 млрд), McDonald's ($130,4 млрд) и телекоммуникационная AT&T ($108,4 млрд).

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