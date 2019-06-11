Прают Чан-Оча официально утвержден в должности премьера Таиланда

11 июня 2019 13:16 (UTC+04:00)

Генерал Прают Чан-Оча официально утвержден во вторник в должности премьер-министра Таиланда на церемонии в Доме правительства. Зачитав короткое заявление, транслируемое телеканалами страны, он пообещал работать на благо страны и прислушиваться к голосу народа, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Премьер также пообещал искоренить коррупцию, уменьшить неравенство и обеспечить эффективное и прозрачное правительство. "Я буду содействовать созданию мирной среды для единого общества", - подчеркнул он.

На церемонии присутствовали лидеры 19 партий, которые составляют правящую коалицию.

Как пишет газета Khaosod, заместитель премьер-министра Виссану Крыангам уточнил, что военное правительство и нынешний кабинет министров формально останутся у власти до окончания саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет с 20 по 23 июня в Бангкоке.

5 июня генерал Прают Чан-Оча сохранил пост премьер-министра Таиланда. За его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев страны. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства. Он получил 244 голоса депутатов.

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