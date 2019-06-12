Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк, ситуация в стране по сравнению с прошлым годом улучшилась, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Потенциал давления иссяк. США довели до пика давление на народ Ирана, и с этого момента эта угроза, это давление будет терять свою силу. Сейчас иранский народ по сравнению с тем, что было полгода – года назад, значительно спокойнее", - сказал Роухани, слова которого с заседания правительства были опубликованы на его официальном сайте.

По его словам, давление США на Иран беспрецедентно и даже прежние санкции со стороны СБ ООН не идут ни в какое сравнение с тем, что делает Вашингтон. Однако Роухани отметил, что несмотря на это в Иране сейчас наблюдается хорошая обстановка, что, тем не менее, не означает отсутствие проблем.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".



После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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