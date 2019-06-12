Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

12 июня 2019 15:07 (UTC+04:00)

Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Новая модель должна была быть представлена публике на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Как пояснили журналистам представители компании, такое решение было принято из-за недавно введенных американских санкций.

Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией прекращают Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

В линейке Matebook как раз использовались процессоры Intel и операционная система Windows. Таким образом, ноутбук стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций.

В Huawei действия американских властей неоднократно назвали опасным прецедентом. Как пояснял главный специалист по правовым вопросам компании Сун Люпин, использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления Huawei означает, что подобное может случиться с любой отраслью или предприятием.

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