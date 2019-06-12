Началась продажа билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу

Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, стартовала на официальном сайте первенства. Заявки на приобретение билетов принимаются на сайте euro2020.com, прием заявок продлится до 12 июля, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах, Россию представит Санкт-Петербург, в котором состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы 2020 года пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. Санкт-Петербург принимал игры чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций - 2017.

Ранее пресс-служба российской части оргкомитета сообщила ТАСС, что в России не будет отдельных пунктов продажи билетов на матчи чемпионата, а заказать билеты можно будет только на официальном сайте турнира. Если число заявок превысит количество билетов, которые предназначены для реализации в рамках первого этапа, жеребьевка определит выигравшие заявки. Аналогичным подходом пользовалась Международная федерация футбола (ФИФА) во время реализации билетов на матчи чемпионата мира - 2018 в России. Приобретенные электронные билеты будут доставляться через специальное билетное приложение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для мобильных устройств.

На матчи группового этапа и 1/8 финала билеты первой категории будут стоить €185, второй категории - €125, третьей - €50. Посетители стадиона в Баку, на котором пройдут игры группового этапа и четвертьфинал, потратят на билеты первой категории €125, второй - €75, третьей - €30. Такие же цены установлены для посетителей матчей в Бухаресте и Будапеште. На матчи 1/4 финала в Риме, Мюнхене и Санкт-Петербурге билеты первой категории будут стоить €225, второй - €145, третьей - €75, такие же цены установлены на матч открытия в Риме.

Цена билетов первой категории на полуфинальные встречи, которые пройдут на лондонском стадионе "Уэмбли", составит €595, второй - €345, третьей - €195. На финал, который также состоится в Лондоне, билеты первой категории болельщики смогут приобрести за €945, второй - €595, третьей - €295, также на полуфиналы и финал турнира УЕФА ввел отдельную категорию билетов Fans First (полуфиналы - €85, финал - €95), их общее количество составит 40 тыс.

В отборочном турнире на европейское первенство сборная России выступает в группе I, где также представлены команды Бельгии, Казахстана, Кипра, Сан-Марино и Шотландии. После четырех встреч бельгийцы возглавляют группу с 12 очками, подопечные Станислава Черчесова занимают вторую строчку, набрав девять баллов. Третье и четвертое места делят сборные Шотландии и Казахстана (по шесть очков). Команда Кипра имеет в активе три очка, замыкают таблицу футболисты из Сан-Марино.

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