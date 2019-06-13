Суданская оппозиция потребовала вывода войск из городов

Суданское политическое оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" заявило в ходе встречи с представителем США по Судану Дональдом Бутом о необходимости вывода вооруженных сил из суданских городов и замены их на полицию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что оппозиционное объединение также потребовало немедленного освобождения всех суданских политических заключенных и обеспечения свободы СМИ в стране.

Кроме того, "Силы за свободу и перемены" заявили о поддержке инициативы премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али по посредничеству между военным советом и суданской оппозицией.

Обстановка в столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.

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