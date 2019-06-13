В Алжире задержали экс-кандидата в президенты

13 июня 2019 04:41 (UTC+04:00)

Экс-кандидат на пост президента Алжира отставной генерал Али Гадири задержан в своем доме по неизвестным причинам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее генерал армии в отставке Али Гадири заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента Алжира, которые изначально должны были состояться в апреле текущего года.

"Мы подтверждаем появляющуюся в социальных сетях и СМИ информацию о задержании господина Али Гадири,бывшего кандидата на пост президента. Он был задержан в своем доме в 19.00 органами безопасности по неизвестным причинам", - говорится в сообщении на странице генерала в Facebook.

Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика отправил в отставку правительство Ахмеда Уяхьи, а 2 апреля и сам ушел со своего поста по состоянию здоровья.

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