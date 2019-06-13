Пакистан надеется улучшить отношения с Индией во время нового срока Моди

Премьер-министр Пакистана Имран Хан надеется, что его индийский коллега Нарендра Моди использует свой второй срок на посту премьер-министра Индии, чтобы разрешить противоречия между Исламабадом и Нью-Дели и улучшить отношения между двумя странами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Наше главное противоречие с Индией – это Кашмир. И если главы двух стран разрешат его, если оба правительства примут решение, то вопрос может быть разрешен. Однако со стороны Индии до сих пор не было большого успеха (в этом вопросе). Но мы надеемся, что текущий премьер-министр (Индии), пребывающий в должности, мы надеемся, что он использует свой срок полномочий для улучшения отношений и принесет мир на субконтинент", - заявил Имран Хан в интервью РИА Новости.

В конце мая Нарендра Моди официально вступил в должность главы индийского правительства на второй срок подряд. Это стало возможным благодаря победе партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на всеобщих парламентских выборах, которые завершились в Индии 19 мая. По итогам этих выборов БДП без поддержки союзников получила контроль над 303 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента страны). На выборах 2014 года Национальный демократический альянс, лидером в котором выступает партия Моди, получил в общей сложности 310 мандатов.

"Сейчас, когда выборы закончились, мы надеемся, что индийское руководство воспользуется этой возможностью, использует тот шанс, который предлагает Пакистан – он заключается в том, что все наши противоречия необходимо решать путем диалога. На самом деле, это единственный способ разрешения наших противоречий", - добавил Имран Хан.

По словам Имрана Хана, предстоящий саммит ШОС в Бишкеке может возможностью для того, чтобы поговорить с индийским руководством. Саммит глав ШОС пройдет в Бишкеке 13-14 июня.

"Это (саммит) будет возможность, чтобы провести беседу с индийским руководством во время саммита ШОС", - сказал он.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул, что ШОС помогает его стране улучшать отношения со всеми остальными странами-членами организации – с Китаем, Индией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек. После нее Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив провести совместное комплексное расследование. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

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