Правительство Китая поддерживает власти Гонконга в принятии закона об экстрадиции

13 июня 2019 13:06 (UTC+04:00)

Правительство КНР поддерживает намерение властей Гонконга продолжить процедуру принятия законопроекта об экстрадиции, ставшего причиной массовых демонстраций в городе. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Насколько мне известно, правительство специального административного района при подготовке законопроекта учло все предложения общественности и дважды вносило правки в него. Что касается действий властей [Гонконга] в будущем, то вам лучше обратиться к ним", - указал он.

"Могу заверить вас, что центральное правительство твердо поддерживает власти специального административного района Сянган (официальное название Гонконга - прим. ТАСС) в их прогрессе по законопроекту", - резюмировал он.

Акции протеста в бывшей британской колонии вызвал малопопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, принцип "одна страна - две системы", создает угрозу демократическим правам и свободам и может привести к преследованию правозащитников.

В минувшее воскресенье оппозиционеры созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. На этом фоне Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР во втором чтении. Однако организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти полностью не откажутся от идеи принятия законопроекта.

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