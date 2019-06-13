Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды

Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Несмотря на то, что нет полной ясности о причинах произошедшего, директорат морского транспорта, учитывая сегодняшние события, рекомендует держаться на расстоянии от иранских вод", - отмечается в сообщении.

Директорат уточняет, что в этом районе находится порядка пяти норвежских судов. Уровень безопасности повышен до самого высокого. В директорате утверждают, что находятся в контакте с организациями и властями в связи со сложившейся ситуацией.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

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