Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды

13 июня 2019 17:07 (UTC+04:00)

Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Несмотря на то, что нет полной ясности о причинах произошедшего, директорат морского транспорта, учитывая сегодняшние события, рекомендует держаться на расстоянии от иранских вод", - отмечается в сообщении.

Директорат уточняет, что в этом районе находится порядка пяти норвежских судов. Уровень безопасности повышен до самого высокого. В директорате утверждают, что находятся в контакте с организациями и властями в связи со сложившейся ситуацией.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Абэ стал первым премьером Японии, встретившимся с духовным лидером Ирана
Другие страны 11:50
Иран надеется, что визит японского премьера станет поворотным в отношениях двух стран
Другие страны 11:26
Абэ не намерен выступать посредником между Ираном и США
Другие страны 09:59
Иран не намерен вступать в прямой диалог с США в ближайшее время
Политика 08:31
Роухани заявил, что Иран не начнет войну первым
Политика 12 июня 22:23
Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
Другие страны 12 июня 12:33
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил работников Агентства пищевой безопасности Азербайджана
Политика 18:26
Фонд Гейдара Алиева построил частный дом для инвалида Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:17
Названы имена звездных участников pre-party фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку
Звёздный мир 18:08
Процесс рассмотрения обращений о признании дипломов временно приостанавливается.
Общество 18:04
Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию
Другие страны 18:00
Региональное партнерство России, Азербайджана и Ирана подтверждает интерес стран участников к проекту «Север-Юг»
Бизнес 17:54
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева к власти укрепился фундамент независимости Азербайджана
Политика 17:38
ОАЭ вложит $10 млн в развитие сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 17:26
В Гяндже состоится большой праздник классической музыки
Культура 17:15