В Нигерии более 60 человек погибли при нападении бандитов

13 июня 2019 21:09 (UTC+04:00)

По крайней мере 62 человека погибли в результате серии атак вооруженных бандитов в центральной части Нигерии, сообщает местная газета Nation со ссылкой на сенатора от штата Нигер Давида Умару, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что атаки начались в районе Широро (Shiroro) в воскресенье, пока бандиты совершили нападения на восемь деревень. В результате серии атак более тысячи человек оказались в лагерях для внутренне перемещенных лиц.

"Я призываю президента (Мохаммаду) Бухари отдать приказ военным, чтобы они прибыли в этот район для того, чтобы остановить бандитов", - сказал сенатор. Он также обратился к военным с тем, чтобы они пресекли нападения бандитов на деревни.

Уточняется, что представитель полиции Мухаммад Абубакар подтвердил сам факт нападений, но при этом заявил, что было зафиксировано лишь 12 смертей. Он добавил, что в деревни были направлены сотрудники правоохранительных органов для оценки ситуации на месте.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков
Другие страны 10 июня 15:46
В Нигерии жертвами ДТП стали 18 человек
Другие страны 9 июня 02:27
В Нигерии более 26 человек погибли при нападении бандитов
Другие страны 22 мая 01:22
В Нигерии около 900 детей-солдат вернулись к мирной жизни
В мире 10 мая 15:56
В Нигере более 55 человек погибли в результате взрыва бензовоза
В мире 6 мая 14:52
В Нигерии спасли двух похищенных работников Shell
Другие страны 1 мая 05:35
Лента новостей
В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым
Европа 21:33
"Интерпол" объявил в розыск гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве
Общество 21:24
Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром Евросоюза.
Политика 20:58
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" .
Политика 20:38
Институту теологии и Фонду пропаганды духовных ценностей выделено новое здание
Общество 20:34
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в «Закон о прекращении проверок в области предпринимательства»
Экономика 20:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания яслей-детского сада №11 в Баку (ФОТО)
Политика 20:04
Около 7-8% населения Азербайджана совершают религиозные обряды в мечетях
Общество 19:37
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в Детской школе искусств №2 (ФОТО)
Азербайджан 19:22