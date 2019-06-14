Подвергшийся нападению в Оманском заливе танкер идет в ОАЭ

14 июня 2019 10:30 (UTC+04:00)

Подвергшийся нападению в Оманском заливе танкер Kokuka Courageous в настоящее время направляется в Объединенные Арабские Эмираты, угрозы его затопления нет. На судно также в полном составе вернулась команда, которая в четверг была временно эвакуирована, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам ее представителя, судно находится в стабильном состоянии, его груз не пострадал. Компания опровергла сообщения о том, что танкер был торпедирован. По словам ее представителя, члены команды судна видели некие летящие в него объекты. Ранее в японской печати были сообщения о том, что танкер подвергся обстрелу.

В частности, президент арендовавшей судно компании Kokuka Sangyo Ютака Катада сообщил в четверг, что корпус танкера получил повреждения от снарядов. По его словам, они пробили обшивку недалеко от места, где расположен двигатель, и прошли до металлического корпуса машинного отделения. В результате на танкере произошло возгорание, которое было потушено членами команды.

Танкер принадлежит сингапурской компании Bernhard Schulte Shipmanagement, которая входит в базирующийся в Гамбурге концерн Schulte Group. Он был арендован японской транспортной компанией Kokuka Sangyo через ее дочернее предприятие на Панаме. Партия метанола, которую перевозил танкер, принадлежит японской корпорации Mitsubishi Gas Chemical.

На борту судна находится 21 человек - все граждане Филиппин. Один из них получил легкие травмы, однако тоже вернулся на танкер. Длина судна составляет 170 метров, водоизмещение - 19 тыс. тонн. Танкер перевозил метанол из Саудовской Аравии в Таиланд и Сингапур.

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