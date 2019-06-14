В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

14 июня 2019 12:29 (UTC+04:00)

Письмо, которое информирует о возвращении мореплавателя Христофора Колумба из Америки, обнаружено в испанском историческом архиве дворянства, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее информации, послание было написано королем Португалии Жуаном II королю Арагона Фердинанду II, который в тот момент находился в Барселоне вместе с Изабеллой I Кастильской. В письме подтверждается, что мореплаватель вернулся из своего первого путешествия через Атлантический океан и обнаружил землю, которая ранее не была известна европейцам.

В послании говорится: "Прибыл сюда в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть". Таким образом, отмечает газета, речь идет о документе, который подтверждает, что Колумб побывал в Америке и затем вернулся.

Как подчеркнула директор исторического архива Арансасу Лафуэнте Уриен, письмо является "первым официальным известием о том, что Христофор Колумб вернулся из своего первого путешествия и что он жив". "Это удивительный документ, о котором не знали и который находится в прекрасном состоянии, - поделилась она. - Мы подтвердили, что он подлинный и что не существует других экземпляров".

Первое плавание Христофора Колумба к берегам Америки состоялось в 1492 году. Он первым из достоверно известных путешественников пересек Атлантический океан. Кроме того, считается, что Колумб открыл и положил начало исследованию Южной и Центральной Америки.

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