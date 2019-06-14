Лидеры ШОС поддержали усилия Афганистана по восстановлению мира в стране

14 июня 2019 13:54 (UTC+04:00)

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества поддерживают усилия правительства и народа Афганистана по восстановлению мира в республике, уверены, что скорейшее урегулирование ситуации в этой стране является одним из факторов поддержания безопасности и стабильности на пространстве ШОС, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств-членов организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане", - указано в Бишкекской декларации, опубликованной на сайте Кремля.

"Они поддерживают усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности", - заявлено в документе.

Страны ШОС также "подчеркивают безальтернативность урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев". Лидеры стран-членов организации призывают к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны.

"В данном контексте важное значение придается дальнейшему взаимодействию в различных многосторонних форматах, включая Контактную группу "ШОС-Афганистан", Московский формат консультаций и другие", - говорится в декларации.
Отмечено также, что члены ШОС высоко оценили итоги очередного заседания контактной группы "ШОС-Афганистан", состоявшееся в Бишкеке 18–19 апреля, и подписание с афганской стороной "дорожной карты" дальнейших действий этой группы. Кроме того лидеры ШОС отметили намерение Узбекистана провести во второй половине 2019 года в Ташкенте министерское заседание восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ВИДЕО/ФОТО)
Политика 12 июня 17:54
В Афганистане освободили почти 50 человек из тюрем "Талибана"
Другие страны 11 июня 10:11
Туркменистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Афганистаном
Туркменистан 10 июня 14:02
Си Цзиньпин обсудит на саммите ШОС торговую войну с США и борьбу с терроризмом
Китай 10 июня 07:15
В Афганистане в результате нападения талибов погибли не менее 15 человек
Другие страны 8 июня 14:53
Восемь полицейских погибли на востоке Афганистана при подрыве автомобиля
Другие страны 2 июня 08:10
Лента новостей
"Последний звонок" в бакинских школах (ФОТО)
Общество 14:19
Промышленное производство в Азербайджане выросло
Бизнес 14:17
Депутат: Возвращение Гейдара Алиева спасло Азербайджан от великих бедствий
Политика 14:14
В Азербайджане растут зарплаты
Бизнес 14:05
Обновилась информация о солнечной электростанции в Туркестане Казахстана
Энергетика 14:02
В воинских частях Азербайджана пройдет День открытых дверей
Общество 14:02
В Баку прошел концерт в честь Дня национального спасения (ФОТО)
Культура 14:00
Азербайджанская СК завершила 2018 год со значительными убытками
Бизнес 13:55
Международное энергетическое агентство ожидает рост потребления нефти в 2020 году
Энергетика 13:52