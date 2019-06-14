В ООН раскритиковали Великобританию за расовую дискриминацию

14 июня 2019 14:30 (UTC+04:00)

Спецдокладчик ООН по вопросам расовой дискриминации и ксенофобии Тендайи Ачиуме считает, что политика британского правительства усиливает дискриминацию в стране. В своем докладе Совету ООН по правам человека, опубликованном в пятницу в Женеве, она констатировала, что в период дискуссий о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза нетерпимость лишь усилилась, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Согласно вызывающим доверие сообщениям, меры жесткой экономии нанесли непропорциональный ущерб членам общин расовых и этнических меньшинств, которые также особенно сильно страдают от безработицы", - отметила Ачиуме. Она напомнила, что расизм и ксенофобия в Великобритании "имеют давнее наследие, восходя к таким европейским историческим проектам, как рабство и колониализм".

"Национальные дискуссии, определенная практика и политика накануне, во время и после референдума 2016 года по Brexit усилили в Соединенном Королевстве расовую дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость", - заявила спецдокладчик, обратив внимание на "опасную роль в разжигании нетерпимости", которую сыграли "государственные и частные игроки".

"Среди них политики и СМИ заслуживают особого внимания, учитывая их значительное влияние в обществе", - отметила Ачиуме.

Эксперт позитивно оценила "попытки Великобритании собрать детализированные данные, пересмотреть дискриминационные результаты и выработать планы действий, имеющие жизненно важное значение для расового равенства". Вместе с тем, по ее мнению, британское правительство "не должно смешивать сбор данных и разрозненные меры с действиями, которое оно обязано предпринять в соответствии с международным законодательством по правам человека". В этой связи спецдокладчик напомнила Лондону о его обязанности без промедления предпринять "конкретные шаги, направленные на прекращение расовой дискриминации и обеспечение расового равенства".

Доклад Ачиуме будет представлен Совету ООН по правам человека 8 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Букмекеры назвали Бориса Джонсона фаворитом среди кандидатов в британские премьеры
Европа 08:50
Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
В мире 05:00
Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Европа 04:03
Достижения Беларуси в космической сфере представлены на заседании Комитета ООН в Вене
Беларусь 13 июня 09:56
Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения
Другие страны 12 июня 14:45
В Великобритании намерены к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов
Другие страны 12 июня 14:17
Лента новостей
В Нахчыване прошли торжественные проводы турецких военных-участников учений “Нерушимое братство - 2019"(ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:47
В Париже открылась выставка в честь Насими - среди гостей потомки Шарля дэ Голля и Льва Толстого (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:45
США откроют в Грузии коммерческое представительство
Грузия 15:42
В Казахстане выросли цены на экспортируемые и импортируемые товары
Бизнес 15:37
Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести
Другие страны 15:34
В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет
Общество 15:33
Беларусь и Австрия планируют подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Беларусь 15:32
Узбекистан лидер среди среднеазиатских стран для граждан Турции в целях поиска работы
Бизнес 15:31
Индийская компания в сфере обороны готова сотрудничать с Кыргызстаном
Кыргызстан 15:29