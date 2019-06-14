Китай уведомил FedEx о начале расследования в связи с нарушениями доставки посылок Huawei

Китайские власти в пятницу направили почтовой компании FedEx уведомление о начале расследования по факту нарушения доставки посылок корпорации Huawei, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Две недели назад компетентные органы правительства КНР объявили, что намерены выяснить ситуацию.

Ранее Huawei, подпавшая под санкции США, обвинила FedEx в необоснованном перенаправлении в Соединенные Штаты двух посылок, которые необходимо было доставить из Японии в офисы компании в Гуанчжоу и Шанхае. Ссылаясь на записи отслеживания грузов, компания также утверждает, что американская курьерская служба пыталась поменять маршруты еще двух отправлений из Вьетнама в представительства Huawei в Гонконге и Сингапуре - их снова хотели переадресовать в США.

FedEx уже извинилась за случаи самовольного перенаправления отправлений Huawei. Как говорится в заявлении американской логистической корпорации, размещенном на сайте микроблогов Sina Weibo, она "приносит извинения за проблемы транспортировки небольшого количества посылок". В нем также сказано, что случившееся никак не связано с влиянием "внешних сил".

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

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