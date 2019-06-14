ВОЗ не стала объявлять вспышку Эболы в ДРК чрезвычайной международной проблемой

14 июня 2019 22:06 (UTC+04:00)

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям высказался в пятницу на заседании в Женеве за дополнительные меры борьбы со смертельно опасной лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комитет обратил внимание, в частности, на необходимость обеспечения финансирования противовирусных мероприятий. При этом он не стал объявлять продолжающуюся с лета прошлого года эпидемию чрезвычайной проблемой, вызывающей обеспокоенность в международном плане. "Наше заключение состоит в следующем: вспышка [лихорадки] является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в ДРК и регионе, однако она не отвечает всем трем критериям для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном плане", - отмечается в заявлении комитета.

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