У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1

16 июня 2019 03:10 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 21.56 по времени UTC. Эпицентр располагался в 97 километрах к северо-востоку от города Охонуа. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. По данным USGS, риск жертв и ущерба минимальный.

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