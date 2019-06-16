На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

16 июня 2019 09:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере 29 человек погибли в штате Бихар на северо-востоке Индии, где на протяжении уже более месяца сохраняется аномальная жара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет в воскресенье газета Times of India.

Согласно ее данным, наибольшее число погибших - 25 - приходится на округ Аурангабад, остальные четверо - на округа Навада и Гайя. Помимо них еще свыше 30 человек, по информации газеты, были госпитализированы.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.

Задержка муссона в Индии привела к продолжительной жаркой погоде в нынешнем году. Как отмечают синоптики, жара иссушает северные и центральные регионы этой страны на протяжении уже более 30 дней.

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