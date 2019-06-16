В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

16 июня 2019 10:54 (UTC+04:00)

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии, оба пилота погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание New Zealand Herald.

По данным издания, инцидент произошел около аэродрома Hood в городе Мастертон, когда самолеты возвращались на аэродром. Два самолета, один их которых принадлежал аэроклубу, а второй - центру скайдайвинга, столкнулись в воздухе, после чего упали на землю и загорелись.

Очевидец заявил изданию, что при столкновении самолетов произошел громкий хлопок, после чего с неба посыпались обломки.

На место падения приехали пожарные и аварийные службы, огонь потушили.

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