Южная Корея выразила удовлетворенность контактами с Россией по КНДР

Южная Корея удовлетворена тем, как идут контакты с Россией, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, мы удовлетворены тем, что у нас тесные контакты по этому вопросу", - сказала она на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее глава Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан заявил, что Сеул надеется, что Россия задействует свой опыт в сфере разоружения и налаженные контакты с КНДР для решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.