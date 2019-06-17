Южная Корея выразила удовлетворенность контактами с Россией по КНДР

17 июня 2019 13:53 (UTC+04:00)

Южная Корея удовлетворена тем, как идут контакты с Россией, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, мы удовлетворены тем, что у нас тесные контакты по этому вопросу", - сказала она на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее глава Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан заявил, что Сеул надеется, что Россия задействует свой опыт в сфере разоружения и налаженные контакты с КНДР для решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

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