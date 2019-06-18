В Бразилии разрешили создавать полностью иностранные авиакомпании

18 июня 2019 03:16 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник подписал закон, позволяющий создавать в стране авиакомпании со 100%-ным иностранным участием. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Folha de S.Paulo.

Отмена в конце 2018 года ограничения, в соответствии с которым в составе учредителей национального авиаперевозчика обязательно должен был присутствовать домашний экономический оператор, изначально носила временный характер, но впоследствии была одобрена парламентом, после чего законопроект поступил на подпись главе государства. За это время данной возможностью воспользовалась только одна иностранная организация обратившаяся с соответствующим запросом к регулятору. Ей стала испанская группа компаний Globalia, которой принадлежит третий по величине авиаперевозчик Испании Air Europa. Она осуществляет авиасообщение между столицей Испании и городами Салвадор и Ресифи. Однако после получения соответствующей лицензии, компания сможет приступить к выполнению внутренних рейсов по Бразилии, испытывающей дефицит на рынке пассажирских авиаперевозок.

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