В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

19 июня 2019 03:45 (UTC+04:00)

Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник в Японском море. Об этом сообщило в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на власти Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, девять человек получили травмы в префектуре Ямагата, четыре - в Ниигате, еще по одному человеку пострадали в префектурах Мияги и Исикава.

Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией. Также ведомство предупредило о возможности новых землетрясений аналогичной силы в течение ближайшей недели в Ямагате и Ниигате, сообщает Kyodo.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, однако сейсмологи понизили ее до 6,7. После землетрясения произошло около 10 афтершоков магнитудой до 4,1.

Власти изначально объявили угрозу цунами, однако впоследствии она была отменена. В результате удара стихии несколько тысяч домов остались без света.

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