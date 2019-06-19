Во Вьетнаме обнаружили следы первобытных людей, живших 9 тысяч лет назад

Многочисленные следы первобытных людей, живших примерно 8-9 тыс. лет назад, обнаружены археологами на севере Вьетнама. Примитивные орудия труда и предметы обихода были найдены во время только что завершившейся экспедиции в национальном парке провинции Баккан, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В одной из пещер на берегу озера Бабе археологи заметили следы, свидетельствующие о том, что на этом месте мог находиться очаг, которым древние люди пользовались для приготовления пищи. Рядом с ним во время раскопок под тонким слоем грунта ученые нашли порядка 100 неплохо сохранившихся фрагментов первобытных орудий труда. Они представляют собой остроконечные камни различных размеров и форм, которые, как полагают специалисты, использовались древними обитателями пещеры в качестве ножей и топоров. У исследователей нет сомнений, что все найденные артефакты относятся к позднему периоду каменного века - верхнему палеолиту, который местные ученые называют культурой "Хоабинь".

Для этого периода, по словам археологов, характерно использование подобных обнаруженным орудий труда из речной гальки подходящей формы. Люди культуры "Хоабинь" чаще всего выбирали местами своих стоянок берега водоемов и естественные глубокие пещеры. В основном "хоабиньцы" жили собирательством, но были и охотниками. Ведущую роль в их хозяйстве играл сбор съедобных речных и морских моллюсков, кореньев, дикорастущих плодов и ягод, а охотились они с примитивными каменными топорами на оленей, буйволов и даже слонов с носорогами.

В последние годы в различных частях Вьетнама уже несколько раз находили древние клады с орудиями труда, оружием и предметами обихода первобытного человека. Обнаруженные при раскопках изделия, как отмечают археологи, поражают своим разнообразием. Уникальной находкой среди объектов наследия каменного века стал древний музыкальный инструмент, сохранивший почти в первозданном виде. Дан да или литофон, найденный археологами в 2006 году в южной вьетнамской провинции Биньтхуан, состоит из восьми аккуратно обработанных каменных пластин, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне древних мастеров.

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