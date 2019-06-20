В Таиланде 13 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщают СМИ

20 июня 2019 08:11 (UTC+04:00)

Один человек погиб, 13 получили травмы различной степени тяжести в столкновении рейсового междугороднего автобуса, легкового автомобиля и пикапа в провинции Краби на юге Таиланда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг новостной интернет-портал Thaiger.

Авария произошла вечером в среду. Легковой автомобиль врезался сзади в кузов пикапа, совершавшего перестроение, а затем в оба автомобиля врезался рейсовый междугородний автобус, следовавший в том же направлении. В результате столкновения водитель пикапа погиб на месте.

Женщина на седьмом месяце беременности, управлявшая легковым автомобилем, получила тяжелые ранения и была доставлена в ближайшую больницу. Легкие травмы получили 12 пассажиров автобуса, которым в местной больнице была оказана медицинская помощь, сообщает портал.

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