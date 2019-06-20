В Уругвае из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть 8,5 тыс. человек

20 июня 2019 08:40 (UTC+04:00)

Не менее 8,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Уругвае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду Национальное управление по чрезвычайным ситуациям республики (SINAE).

"По последним данным, в девяти департаментах страны свои дома уже покинули 8500 человек. Из них 2781 человек был эвакуирован, 5719 уехали самостоятельно", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в департаменте Дурасно, где свои дома были вынуждены покинуть более 6,2 тыс. человек. От наводнений также пострадали департаменты Канелонес, Флорес, Флорида, Монтевидео, Рил-Негро, Сан-Хосе, Сорьяно и Трейнта-и-Трес.

Из-за непогоды были перекрыты несколько автотрасс. В некоторых городах наблюдаются перебои в подаче электричества.

Дожди обрушились на Уругвай в начале прошлой недели.

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