В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет Boeing 737-800 малазийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта индонезийского города Бандунг перед вылетом, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Boeing 737-800 выкатился с взлетно-посадочной полосы перед взлетом в международном аэропорту "Хусейн Састранегара" в Бандунге, Индонезия, сегодня в 15.25 по малазийскому времени ", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что на борту авиалайнера находились 122 человека, в том числе восемь членов экипажа. При этом все пассажиры были эвакуированы.

В авиакомпании заверили, что принимаются меры для осуществления дальнейшего путешествия пассажиров, и отметили, что считают безопасность своим главным приоритетом.

Организация также принесла свои извинения за причиненные неудобства.

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