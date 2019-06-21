В Индии в результате ДТП с автобусом погибли 43 человека

21 июня 2019 07:02 (UTC+04:00)

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, погибли 43 человека. Об этом в четверг сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты, еще около 30 человек пострадали.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились по меньшей мере 73 человека, хотя он рассчитан только на 42 пассажира. Многие жертвы являются школьниками и учащимися колледжей, возвращавшимися после занятий в свои деревни.

Число жертв может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, указывает газета.

Полиция начала расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье
Другие страны 20 июня 17:12
В Испании более 20 человек пострадали в ДТП
Другие страны 20 июня 15:26
В Таиланде 13 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщают СМИ
Другие страны 20 июня 08:11
Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
Турция 20 июня 01:13
Узбекистан и Индия расширяют взаимодействие в сельском хозяйстве
Бизнес 19 июня 14:57
На востоке Индии почти 130 детей погибли из-за вспышки острого энцефалита
Другие страны 19 июня 12:32
Лента новостей
Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива
Европа 08:07
Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил их
США 07:48
Промышленное производство в Азербайджане выросло
Бизнес 07:30
Американским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана
США 07:25
В Токио военный вертолет разбился при посадке
Другие страны 07:15
Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове
Китай 06:52
Меркель призвала не допустить кризиса в Евросоюзе
Европа 06:40
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Другие страны 06:19
Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями
В мире 06:04