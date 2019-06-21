МИД Ирана возложил ответственность за провокацию с беспилотником на США

21 июня 2019 13:51 (UTC+04:00)

Представитель МИД Ирана Мохсен Бахарванд заявил послу Швейцарии, который официально представляет интересы США в Иране, что Вашингтон несет ответственность за провокацию в отношении Тегерана с использованием беспилотника. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайтеиранского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В ходе встречи с послом Швейцарии представитель МИД Ирана Мохсен Бахарванд выразил официальный протест США в связи со вторжением американского беспилотника в иранское воздушное пространство, а также заявил, что Вашингтон несет ответственность за эти провокационные действия", - говорится на сайте МИД Ирана. При этом уточняется, что посол Швейцарии был в пятницу вызван в МИД Ирана для получения официальных разъяснений в связи со сбитым беспилотником.

Ранее в пятницу заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи связался по телефону с послом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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