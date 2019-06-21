Саммит ЕС не будет возвращаться к переговорам по соглашению о Brexit

21 июня 2019 15:42 (UTC+04:00)

Саммит Евросоюза объявил о готовности работать с новым премьером Великобритании, но не возвращаться к переговорам по соглашению о выходе этой страны из Евросоюза (Brexit), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Об этом заявил в пятницу председатель Европейского совета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

"Мы кратко затронули тему Brexit. Саммит ЕС выразил готовность работать с новым премьер-министром Великобритании для достижения наилучших и самых тесных отношений между Великобританией и Евросоюзом, однако наша позиция остается неизменной, и соглашение о Brexit не подлежит повторному обсуждению", - сказал он.

Туск также предупредил, что ЕС продолжит приготовления к сценарию возможного выхода Великобритании из сообщества без соглашения.

Ранее, отвечая на вопросы британских журналистов, премьер Люксембурга Ксавье Беттель предупредил, что лидерам ЕС "потребуются очень серьезные аргументы, чтобы предоставить Великобритании отсрочку по Brexit после 31 октября".

Эта страна должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако из-за собственной внутриполитической неспособности ратифицировать соглашение с Брюсселем о выходе Лондон добился права отложить Brexit до конца октября.

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