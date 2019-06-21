Иран опроверг новость о получении послания Трампа

21 июня 2019 16:15 (UTC+04:00)

Иранские власти опровергли сообщение агентства Reuters о том, что США направили Тегерану послание при посредничестве Омана, в котором президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил Иран о своей готовности нанести по стране удары и призывал разрешить противоречия путем переговоров, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Об этом сообщила в пятницу на своем сайте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейвана Хосрави.

"Америка не отправляла Ирану никакого послания через Оман", - цитирует телекомпания Хосрави.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на иранские правительственные источники, что иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок.

Иранская сторона ответила, что руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи выступает против любых переговоров, но сообщение Трампа будет передано иранскому лидеру для принятия решения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик
Другие страны 16:59
В Евросоюзе заявили, что предпочитают не вмешиваться в ситуацию между США и Ираном
Другие страны 16:35
В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Другие страны 15:12
МИД Ирана возложил ответственность за провокацию с беспилотником на США
Другие страны 13:51
Казахстан увеличит экспорт говядины в Узбекистан
Бизнес 13:03
В Ашхабаде обсудили вопросы кибербезопасности
ИКТ 11:34
Лента новостей
ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)
Экономика 17:15
Комиссар Совета Европы по правам человека прокоментировала события в Тбилиси
Южный Кавказ 17:10
Узбекско-корейское СП приобретает запчасти
Тендеры 17:06
Концерт мировой джазовой дивы Дениз Кинг в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:04
ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик
Другие страны 16:59
Казахстан будет поставлять пищевую продукцию в Узбекистан
Бизнес 16:51
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане падают
Бизнес 16:50
Представитель парламентского большинства Грузии выражает готовность отказаться от мандата
Южный Кавказ 16:43
Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)
Спорт 16:41