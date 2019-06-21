В Евросоюзе заявили, что предпочитают не вмешиваться в ситуацию между США и Ираном

21 июня 2019 16:35 (UTC+04:00)

Глава Европейского совета Дональд Туск убежден, что в ситуацию между США и Ираном "лучше не вмешиваться". Об этом председатель Евросовета заявил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, на котором возможность нападения США на Иран не обсуждалась, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я убежден, иногда лучше не вмешиваться в ситуацию. Многие самые большие проблемы в мировой истории были вызваны чрезмерно активными политиками, а не чрезмерно пассивными", - заявил Туск, отвечая на вопрос, почему главы государств ЕС ни ночью в четверг, ни утром в пятницу не обсуждали угрозу нападения США на Иран.

"Конечно, мы следим за ситуацией внимательно и очень озабочены ситуацией в [Оманском] заливе, но, говоря прагматически, сейчас нет никакого смысла в специальных заявлениях ЕС по этой проблеме. Убежден, что наша позиция ответственна", - добавил Туск.

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