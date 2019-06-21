ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик

Американский разведывательный самолет летел рядом со сбитым иранскими силами в четверг беспилотником, ВС страны могли его сбить, но не стали этого делать. Об этом заявил в пятницу командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В тот момент, когда был сбит шпионский беспилотник США, поблизости от него находился другой американский разведывательный самолет [Boeing] P-8, на борту которого находилось 35 человек, и мы могли его сбить, но не стали этого делать", - приводит агентство Farsего слова.

В пятницу заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи связался по телефону с посолом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. По его словам, у иранской стороны есть доказательства того, что американский беспилотник находился в иранском воздушном пространстве, а его обломки были обнаружены в территориальных водах Ирана.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.