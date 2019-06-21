Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану

21 июня 2019 17:24 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что распорядился отменить планировавшиеся удары по Ирану, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В понедельник они (Иран) сбили беспилотник в международных водах.Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию - по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил - это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник", - написал Трамп в Twitter.

"Я не тороплюсь, наши вооруженные силы восстановлены, обновлены, готовы действовать, они с большим отрывом лучшие в мире. Санкции "кусаются", вчера добавлены новые. Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!", - добавил Трамп.

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