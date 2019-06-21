МИД Ирана: Тегеран будет симметрично отвечать на шаги Вашингтона

21 июня 2019 17:53 (UTC+04:00)

Иран будет давать симметричные ответы на все действия со стороны США. Об этом в пятницу написал представитель МИД Ирана Аббас Мусави на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Народ Ирана отвечает дипломатией на дипломатию, уважением на уважением и обороной на агрессию, - указал он. - Разве годы войны и экономического терроризма в отношении Ирана со стороны США можно считать дипломатией?". Таким образом представитель МИД ответил на заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что "американская дипломатия не дает Тегерану права отвечать военной силой".

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
Другие страны 17:24
ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик
Другие страны 16:59
В Евросоюзе заявили, что предпочитают не вмешиваться в ситуацию между США и Ираном
Другие страны 16:35
Иран опроверг новость о получении послания Трампа
Другие страны 16:15
В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Другие страны 15:12
МИД Ирана возложил ответственность за провокацию с беспилотником на США
Другие страны 13:51
Лента новостей
В Кюрдамире началась биологическая борьба с хлопковой совкой
Экономика 18:19
Депутат: Повышение зарплат в Азербайджане - яркий пример успешной социальной политики
Политика 18:12
В Азербайджане растет транспортировка грузов
Бизнес 17:47
Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
Другие страны 17:24
Узбекистан и Китай создали совместное предприятие
ИКТ 17:23
Казахстанский НПЗ наращивает экспорт в Россию
Энергетика 17:21
ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)
Экономика 17:15
Комиссар Совета Европы по правам человека прокоментировала события в Тбилиси
Южный Кавказ 17:10
Узбекско-корейское СП приобретает запчасти
Тендеры 17:06