В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека

22 июня 2019 06:48 (UTC+04:00)

Сразу четыре вооруженных атаки были совершены в пятницу утром против сотрудников прокуратуры штата Халиско в районе города Гвадалахара, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, в результате столкновений погибли два сотрудника местной полиции, а также были убиты двое нападавших и еще двое ранены. Еще три нападавших захвачены полицией и доставлены в прокуратуру.

Нападения произошли почти одновременно в муниципалитетах Сапопан и Тлахомулько. Одна из перестрелок длилась порядка часа, власти привлекли даже вертолеты и около 300 сотрудников полиции и армии для подавления огня бандитов, отмечает портал Universal.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

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