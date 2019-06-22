Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

22 июня 2019 09:27 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Это непросто, но я хотел бы достичь прогресса", - приводит слова Абэ, прозвучавшие в эфире телеканала Yomiuri.

Кроме того, в отношении опасений, которые существуют у российской стороны по поводу различных аспектов военного союза Японии и США, он заявил, что "переговоры (с Россией - ред.) изначально вел, исходя из японо-американских союзнических отношений".

"Я хочу найти пути решения этих проблем", - сказал Абэ.
Как ожидается, встреча двух лидеров состоится 29 июня в Осаке на полях саммита стран-членов "группы двадцати", который пройдет в этом городе 28-29 июня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган заявил о скорой встрече с президентом России
Турция 21 июня 09:10
Госдеп: Трамп на ожидающейся встрече с Путиным в Осаке намерен затронуть тему ДРСМД
В мире 20 июня 22:20
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
США 20 июня 06:08
Главы России и Туркменистана обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 18 июня 10:12
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным
Европа 17 июня 03:23
В Израиле заявили, что ждут Путина с визитом в январе 2020 года
Израиль 14 июня 02:20
Лента новостей
Японские власти рекомендовали жителям Маэбаси эвакуироваться из-за ливней
Другие страны 09:50
В Азербайджане ведется работа по соблюдению правил пищевой безопасности (ФОТО)
Экономика 09:46
Госкомстат Азербайджана об энекргетическом производстве в текущем году
Экономика 09:40
В Азербайджане вырастут зарплаты непреподавательского состава школ
Общество 09:10
Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила десять тысяч долларов
Бизнес 08:59
Уровень смертности в Азербайджане понизился
Общество 08:50
В Камбодже не менее трех человек погибли при обрушении строящегося здания
Другие страны 08:38
Парламент Канады ратифицирует новый договор NAFTA после его одобрения Конгрессом США
Другие страны 08:28
Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли
В мире 07:52