Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Это непросто, но я хотел бы достичь прогресса", - приводит слова Абэ, прозвучавшие в эфире телеканала Yomiuri.

Кроме того, в отношении опасений, которые существуют у российской стороны по поводу различных аспектов военного союза Японии и США, он заявил, что "переговоры (с Россией - ред.) изначально вел, исходя из японо-американских союзнических отношений".

"Я хочу найти пути решения этих проблем", - сказал Абэ.

Как ожидается, встреча двух лидеров состоится 29 июня в Осаке на полях саммита стран-членов "группы двадцати", который пройдет в этом городе 28-29 июня.

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