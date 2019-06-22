Японские власти рекомендовали жителям Маэбаси эвакуироваться из-за ливней

Почти 4 тысячи жителей города Маэбаси в префектуре Гумма получили от властей рекомендации эвакуироваться в связи с возросшим риском оползней и паводков из-за сильных дождей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Всего рекомендации получили 3966 человек. В городе из-за оползня обрушена часть моста с проходившей по нему автодорогой. Есть данные о 14 участках автодорог, пострадавших от затопления или оползня.

В ближайшие полдня в регионе Канто на острове Хонсю, где находится Гумма, ожидаются сильные дожди, по прогнозам синоптиков здесь может выпасть до 50 миллиметров осадков.

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