При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в XI округе Парижа. По данным пожарных, возгорание возникло рано утром в небольшом доме, который был построен в 1970-1980 годах. Как отмечает издание, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у 27 человек отмечены легкие травмы.

Причина возгорания не известна. По данным радиостанции Franceinfo, пожар взят под контроль, но окончательно не потушен. На месте происшествия работают бригады пожарных и полицейских.

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