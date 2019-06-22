При пожаре в центре Парижа погибли три человека

22 июня 2019 11:24 (UTC+04:00)

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в XI округе Парижа. По данным пожарных, возгорание возникло рано утром в небольшом доме, который был построен в 1970-1980 годах. Как отмечает издание, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у 27 человек отмечены легкие травмы.

Причина возгорания не известна. По данным радиостанции Franceinfo, пожар взят под контроль, но окончательно не потушен. На месте происшествия работают бригады пожарных и полицейских.

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