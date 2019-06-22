В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

22 июня 2019 11:59 (UTC+04:00)

Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что об аварии в городе Рандолф было сообщено в пятницу около 18.29 по местному времени. На дороге столкнулись пикап и несколько мотоциклов, ехавших в противоположную сторону.

"Первоначальные сообщения были о том, что (в аварию - ред.) попали пикап и несколько мотоциклов. По прибытии мы обнаружили, что в аварию попало большое количество мотоциклов, а также пикап. Мы смогли подтвердить, что на данный момент у нас есть семь погибших", - передает газета слова капитана полиции штата Криса Веттера (Chris Vetter).

Также два человека пострадали и были доставлены в больницу. Еще одного человека доставили по воздуху в медицинский центр штата Мэн.

Причина аварии остается невыясненной, на месте работает полиция штата совместно с местными силами правопорядка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку в результате ДТП образовался дорожный затор (ФОТО)
Происшествия 11:51
Казахстан и Япония запускают прямое авиасообщение
Бизнес 10:52
США поддерживают диверсификацию рынков сбыта туркменского газа - посол
Туркменистан 10:43
Парламент Канады ратифицирует новый договор NAFTA после его одобрения Конгрессом США
Другие страны 08:28
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
США 07:06
США ввели санкции в отношении четырех представителей руководства Никарагуа
США 05:58
Лента новостей
АН Азербайджана обратилась к будущим магистрантам
Общество 12:29
В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
Другие страны 12:29
Администация Павлодарской области инвестирует в расширение системы орошения
Бизнес 12:23
Дипломы бакалавра и магистра ведущих университетов Франции в UNEC
Экономика 12:23
Мингячевирский вуз закупает машины
Тендеры 12:22
Azercell представил новую идентичность бренда (ВИДЕО)
ИКТ 12:11
Казахстан и Узбекистан расширяют экономическое сотрудничество
Бизнес 11:56
Два автобусных маршрута в Баку изменили схему движения (ФОТО)
Общество 11:52
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о проведении в Баку Форума государственных служб ООН и церемонии награждения-2019
Политика 11:51