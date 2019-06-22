В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что об аварии в городе Рандолф было сообщено в пятницу около 18.29 по местному времени. На дороге столкнулись пикап и несколько мотоциклов, ехавших в противоположную сторону.

"Первоначальные сообщения были о том, что (в аварию - ред.) попали пикап и несколько мотоциклов. По прибытии мы обнаружили, что в аварию попало большое количество мотоциклов, а также пикап. Мы смогли подтвердить, что на данный момент у нас есть семь погибших", - передает газета слова капитана полиции штата Криса Веттера (Chris Vetter).

Также два человека пострадали и были доставлены в больницу. Еще одного человека доставили по воздуху в медицинский центр штата Мэн.

Причина аварии остается невыясненной, на месте работает полиция штата совместно с местными силами правопорядка.

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