Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, передает агентство Ренхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, прочитав письмо президента США, северокорейский лидер "с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание".Реклама

"Ким Чен Ын заявил, что он всерьез рассмотрит интересное содержание (письма)", - говорится в сообщении.

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