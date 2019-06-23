В Эфиопии неизвестный выстрелил в начальника штаба армии

23 июня 2019 10:35 (UTC+04:00)

Неизвестный совершил выстрел в начальника штаба армии Эфиопии в то время, как тот пытался сорвать попытку переворота в эфиопском регионе Амхара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, премьер Эфиопии сообщил об инциденте в эфире национального телевидения. Пресс-секретарь эфиопского премьера сообщил, что пока неизвестно, был ли начальник штаба армии убит или ранен в результате инцидента, который произошел в субботу.
"В него стреляли люди, близкие к нему", - сказал премьер Эфиопии.

По словам премьера страны, в ходе неудавшейся попытки переворота погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. По данным агентства, местная телекомпания сообщила, что в результате происшествия начальник эфиопской армии погиб.

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