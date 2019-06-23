В Аргентине определились кандидаты на пост президента

23 июня 2019 11:32 (UTC+04:00)

Девять аргентинских политиков, в том числе действующий президент Маурисио Макри, выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах главы государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета La Nacion. Срок подачи заявок завершился в воскресенье в 01:00.

Макри выдвигается от созданного к этим выборам альянса "Вместе за перемены", в который вошли правоцентристская партия "Республиканское предложение", левоцентристский "Гражданский радикальный союз", центристская "Гражданская коалиция" и члены оппозиционной перонистской Хустисиалистской партии (ХП), не поддерживающие экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер. Вместе с действующим главой государства на выборы идет сенатор Мигель Пичетто, являющийся членом ХП. В случае победы Макри он станет вице-президентом.

Согласно опросам общественного мнения, основным соперником Макри будет Альберто Фернандес, который возглавлял кабинет министров с 2003 по 2008 год. Его кандидатом в вице-президенты будет Фернандес де Киршнер, занимавшая пост главы государства с 2007 по 2015 год. Они будут представлять левоцентристский альянс "Фронт для всех", в который вошли в том числе члены Хустисиалистской партии.

В выборах также намерен участвовать экс-министр экономики Роберто Лаванья в паре с губернатором провинции Сальта Хуаном Мануэлем Уртубеем. Остальные шесть кандидатов - Николас дель Каньо, Мануэла Кастаньейра, Хосе Луис Есперт, Гомес Сентурион, Алехандро Бьондини и Хосе Ромеро Ферис - не входят в число возможных фаворитов президентской гонки.

Все девять претендентов на высший государственный пост 11 августа примут участие в праймериз, в ходе которых граждане Аргентины должны выбрать кандидатов, которые будут представлять ту или иную партию на выборах. Однако в этом году все политические силы выставили только одного претендента на пост главы государства. Таким образом, праймериз станут своеобразным опросом общественного мнения, который позволяет увидеть расклад сил перед выборами, в которых примут участие все кандидаты, преодолевшие порог в 1,5% голосов.

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