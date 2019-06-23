В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Один ребенок погиб и один получил ранения в результате взрыва мины в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сирийская газета "Аль-Ватан".

"Десятилетний ребенок погиб, восьмилетний пострадал при взрыве наземной мины, оставленной террористической группировкой "Исламское государство"* в районе деревни Абу Касаиб, входящей в состав города Талль-Хамис к юго-востоку от (города - ред.) Камышлы", - говорится в сообщении газеты.

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