В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

23 июня 2019 17:10 (UTC+04:00)

Один ребенок погиб и один получил ранения в результате взрыва мины в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сирийская газета "Аль-Ватан".

"Десятилетний ребенок погиб, восьмилетний пострадал при взрыве наземной мины, оставленной террористической группировкой "Исламское государство"* в районе деревни Абу Касаиб, входящей в состав города Талль-Хамис к юго-востоку от (города - ред.) Камышлы", - говорится в сообщении газеты.

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