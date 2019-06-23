Суд Судана постановил восстановить интернет в стране

23 июня 2019 18:26 (UTC+04:00)

Суд Судана обязал в воскресенье восстановить интернет на всей территории страны, который был отключен в начале июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телестанции, с иском в суд о незаконности отключения страны от интернета обратился адвокат Абдель Азым аль-Хасан. В результате судья издал предписание к Управлению связи Судана "о немедленном восстановлении доступа к интернету". Власти могут обжаловать это решение, обратившись в Верховный суд.

Интернет был отключен в Хартуме, а также на большей территории страны в начале месяца, когда в стране произошли ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими. Как заявил тогда официальный представитель управляющего Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, "социальные сети несут угрозу национальной безопасности страны, и власти не позволят их вернуть".

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, частично разогнав палаточный лагерь, в результате чего погибли десятки человек. Вслед за этим оппозиция заявила о прекращении диалога с армией и начале всеобщей забастовки. Попытки вернуть стороны за стол переговоров с тех пор предпринимают эфиопские посредники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оппозиция в Судане одобрила план Эфиопии по выходу из политического кризиса
Другие страны 05:46
В Туркменистане изменен закон о правовом регулировании сети Интернет
ИКТ 21 июня 11:24
На нетелефонизированных территориях Абшерона и Сумгайыта проводится интернет
ИКТ 20 июня 10:29
ЛАГ выступила за мирный транзит власти в Судане без вмешательства извне
Арабские страны 16 июня 23:55
Армия Судана заявила о готовности сформировать кабинет технократов и передать ему власть
Другие страны 16 июня 17:57
Генсек ЛАГ прибыл в Судан с посреднической миссией
Арабские страны 16 июня 17:06
Лента новостей
В Нигерии десять человек погибли при взрыве газопровода
Другие страны 19:31
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 23.06.2019
Политика 19:00
Лифт с девятью пассажирами сорвался в Батуми
Грузия 18:59
Рустам Оруджев выиграл серебро II Европейских игр
Общество 18:52
Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" II Европейских игр
Общество 18:44
Азербайджанский боксер выиграл Алавердяна и вышел в 1/4 финала Евроигр в Минске
Общество 18:32
В Стамбуле завершилось голосование на муниципальных выборах
Турция 18:00
Не менее 14 человек погибли в Индии при обрушении павильона
В мире 17:40
Названа самая эффективная диета
В мире 17:25