Суд Судана постановил восстановить интернет в стране

Суд Судана обязал в воскресенье восстановить интернет на всей территории страны, который был отключен в начале июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телестанции, с иском в суд о незаконности отключения страны от интернета обратился адвокат Абдель Азым аль-Хасан. В результате судья издал предписание к Управлению связи Судана "о немедленном восстановлении доступа к интернету". Власти могут обжаловать это решение, обратившись в Верховный суд.

Интернет был отключен в Хартуме, а также на большей территории страны в начале месяца, когда в стране произошли ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими. Как заявил тогда официальный представитель управляющего Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, "социальные сети несут угрозу национальной безопасности страны, и власти не позволят их вернуть".

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, частично разогнав палаточный лагерь, в результате чего погибли десятки человек. Вслед за этим оппозиция заявила о прекращении диалога с армией и начале всеобщей забастовки. Попытки вернуть стороны за стол переговоров с тех пор предпринимают эфиопские посредники.

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