В Нигерии десять человек погибли при взрыве газопровода

23 июня 2019 19:31 (UTC+04:00)

Десять человек погибли в результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье издание Punch.

Сообщается, что взрыв произошел в субботу и вызвал панику среди жителей области. По данным газеты, в момент взрыва несколько сотрудников неизвестной энергетической компании работали рядом с газопроводом.

Полиция подтвердила, что есть погибшие при взрыве газопровода, однако их количества не уточнила. Отмечается, что начато расследование по делу. Президент страны Мохаммаду Бухари выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нигерии в ходе спецоперации уничтожили более 40 боевиков "Боко Харам"
В мире 14:15
В Нигерии 34 человека убиты в результате нападений вооруженной группировки
Другие страны 16 июня 18:14
В Нигерии более 60 человек погибли при нападении бандитов
Другие страны 13 июня 21:09
В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков
Другие страны 10 июня 15:46
В Нигерии жертвами ДТП стали 18 человек
Другие страны 9 июня 02:27
В Нигерии более 26 человек погибли при нападении бандитов
Другие страны 22 мая 01:22
Лента новостей
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 23.06.2019
Политика 19:00
Лифт с девятью пассажирами сорвался в Батуми
Грузия 18:59
Рустам Оруджев выиграл серебро II Европейских игр
Общество 18:52
Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" II Европейских игр
Общество 18:44
Азербайджанский боксер выиграл Алавердяна и вышел в 1/4 финала Евроигр в Минске
Общество 18:32
Суд Судана постановил восстановить интернет в стране
Другие страны 18:26
В Стамбуле завершилось голосование на муниципальных выборах
Турция 18:00
Не менее 14 человек погибли в Индии при обрушении павильона
В мире 17:40
Названа самая эффективная диета
В мире 17:25