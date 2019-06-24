На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник на востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у южного побережья соседней с Токио префектуры Тиба, очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сильные подземные толчки ощущались в центральной части Токио.

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