На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

24 июня 2019 04:39 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник на востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у южного побережья соседней с Токио префектуры Тиба, очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сильные подземные толчки ощущались в центральной части Токио.

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