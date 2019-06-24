У островов Индонезии в море Банда произошло землетрясение магнитудой 7,3

24 июня 2019 07:55 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у островов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 02.53 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 288 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 208,3 километров.

Первоначально магнитуда была определена как 7,2, затем повышена до 7,5, а сейчас равняется 7,3.

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