У островов Индонезии в море Банда произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у островов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 02.53 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 288 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 208,3 километров.

Первоначально магнитуда была определена как 7,2, затем повышена до 7,5, а сейчас равняется 7,3.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.